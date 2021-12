Letztes Partywochenende für Ungeimpfte? – Freiwillige 2-G-Regel verunsichert Berner Partyszene Der Bundesrat will Personen ohne Maske in die Disco lassen, wenn sie geimpft oder genesen sind. Ob das auch im Kanton Bern möglich wird, ist noch unklar. Sophie Reinhardt Michael Bucher

Wann werden wir in Diskotheken wieder unbeschwert tanzen? Wegen der Pandemie wohl nicht so schnell wieder. Foto: Valérie Chételat (Archiv)

An diesem Wochenende wird es in der Nacht wohl stiller als auch schon am Berner Bollwerk. An jener Ecke, wo sonst das Nachtleben der Bundesstadt brummt. Eine Mehrzahl der Clubbetreiber hat ihre Partys abgesagt. Dazu gehören etwa das Kapitel, das ISC und der Dachstock der Reitschule. Der Grund dafür: Die im Kanton Bern herrschende Maskenpflicht in Innenräumen ist im Partyumfeld schwer zu kontrollieren.

So schreibt etwa die Cafete der Reitschule auf Instagram: «Mit einer Maskenpflicht ist der Clubbetrieb in der Cafete nicht mehr durchführbar.» Das Mokka in Thun hat ebenfalls bereits alle Veranstaltungen bis Weihnachten abgesagt aufgrund der Befürchtung, dass mit den steigenden Fallzahlen das Publikum ausbleiben könnte, wie der Betriebsleiter Marc Schär dieser Zeitung erklärte.