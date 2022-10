Fussballfans vor dem Obergericht – Freispruch im Schalstreit Im Streit um einen entwendeten FC-Thun-Schal hat das Obergericht nun einen Freispruch für einen der Beteiligten ausgesprochen – nach dem Grundsatz «in dubio pro reo». Anne-Marie Günter

Der Streit um einen Fanschal des FC Thun landete letztlich vor Gericht. Foto: Markus Hubacher

Einer von vier an einer ausgearteten Auseinandersetzung im September 2019 in Thun Beteiligten ist am Mittwoch vom Obergericht freigesprochen worden. Das Regionalgericht Oberland hatte den jungen Mann als Mittäter bei einem Raub zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Geraubt wurde ein FC-Thun-Schal. Der Beschuldigte hatte Beschwerde gegen das Urteil eingereicht.