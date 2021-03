Harte Kritik an Baselbieter Polizei – Freispruch für Stalking-Opfer Das Baselbieter Strafgericht sparte in der Urteilsbegründung nicht an Kritik an den Strafverfolgungsbehörden. Insbesondere die Polizei machte in diesem Fall keine gute Figur. Alexander Müller

Ein Stalker kam vor Gericht glimpflich davon – auch weil die Frau selbst immer wieder den Kontakt zu ihm gesucht hatte. Foto: Daniel Fuchs

Wochenlang war eine heute 41-jährige Frau von ihrem langjährigen Ex-Freund belästigt, verfolgt und bedroht worden, bis es im August 2018 zum grossen Knall kam: In einem Parkhaus in Münchenstein gab sie in Panik Gas und erfasste ihren Stalker mit dem Auto in der Ausfahrt der Tiefgarage. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft forderte dafür eine bedingte Haftstrafe von acht Monaten. Dazu kommt es nun aber nicht: Das Strafgericht war von der Unschuld der Kosovarin überzeugt.

Als Gerichtspräsidentin Monika Roth zur Urteilsbegründung ansetzte, geriet diese zu einer 45 Minuten langen Standpauke für den eigentlichen Täter, den 36-jährigen Mazedonier – aber auch für die Strafverfolgungsbehörden. Den Freispruch für die Frau begründete Roth damit, dass der Mazedonier dort, wo er überfahren wurde, gar nicht hätte sein dürfen. Der Mann habe davor eine «regelrechte Verfolgungsjagd» durch drei Stockwerke des Parkhauses veranstaltet.