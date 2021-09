Feuer in Burgdorf – Freispruch für den Dachdecker Wieso es auf einem Hausdach beim Steinhof-Bahnhof zu einem Brand und einer Explosion kam, bleibt unklar. Der Dachdecker trägt daran jedenfalls keine Schuld. Johannes Hofstetter

2019 brannte im Steinhofquartier ein Dach. Archivfoto: Leser-Reporter «20 Minuten»

«Im Zweifel für den Angeklagten»: Nach diesem Grundsatz sprach das Regionalgericht Emmental-Oberaargau einen Berner Dachdecker vom Vorwurf frei, in Burgdorf fahrlässig eine Feuersbrunst und eine Explosion verursacht zu haben.

Auf dem Dach eines Neubaus beim Bahnhof Steinhof hatte es am 22. März 2019 gebrannt. Gleichzeitig flog mit einem lauten Knall eine Gasflasche in die Luft.

An jenem Nachmittag hatte ein 40-jähriger Dachdecker eine dritte sogenannte Bitumenschicht – eine Masse, die der Abdichtung dient – mit der darunterliegenden verschmolzen. Durch Risse in der zweiten Lage habe die Hitze auf Isolationsmaterial übergegriffen und einen Glimmbrand verursacht, behauptete die Anklagebehörde. Darüber hinaus hätten die Gasflaschen zu nahe an der Arbeitsfläche gestanden. Die Staatsanwaltschaft büsste den Mann mit 3300 Franken, wobei sie die Strafe bedingt aussprach. Die Gebühren von 500 Franken auferlegte sie ihm ebenfalls.