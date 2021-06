Berner Freilichttheater – «Freilichttheater, was für eine Mottenkiste» – dachte er Simon Burkhalter will auf der Moosegg das Heimattheater vom ältlichen Dunst befreien. Mit abstrakten Bühnen und starken Frauenfiguren. Flavia Von Gunten

Simon Burkhalter, künstlerischer Leiter der Freilichtspiele Moosegg, hadert zuweilen mit dem Wetter. Foto: Beat Mathys

Mit grossen Schritten und gehüllt in einen gelben Regenmantel eilt Simon Burkhalter auf das Café zu, in dem das Gespräch stattfinden soll. Seine Schnelligkeit und seine Wetterfestigkeit kommen dem 27-Jährigen in seinem Beruf zugute: Er ist der künstlerische Leiter der Freilichtspiele Moosegg.

Schlagzeilen machte Simon Burkhalter im vergangenen Jahr, als er mit dem Freilichttheater auf der Moosegg bei Lauperswil im Emmental einen der wenigen Kulturanlässe im Pandemiesommer veranstaltete. «Diese Erfahrungen machten mir Mut, dass es auch 2021 möglich ist, ein Theater aufzuführen, obwohl die Pandemie noch nicht ausgestanden ist», sagt Burkhalter.