Minidorf mit Maxiunterkunft – Freiheitstrychler lärmen gegen die Asylpläne des Kantons Unter lauten Treichelklängen hat Wolfisberg dem Kanton klar zu verstehen gegeben: Es will die 120 Flüchtlinge nicht. Doch es gibt auch andere Stimmen. Stephan Künzi

«Mit dem CH Pass bald Ausländer.» Das Transparent am Dorfeingang von Wolfisberg lässt keinen Zweifel offen: Die Gäste aus Bern, die an diesem Dienstagabend im Schulhaus über die Zukunft im Hotel-Restaurant Alpenblick informieren sollen, sind alles andere als willkommen. Seit bekannt ist, dass der Kanton den Gastrobetrieb mieten und bis Ende August in eine Asylunterkunft für bis zu 120 Leute umwandeln will, ist bei den 180 Anwohnerinnen und Anwohnern Feuer im Dach.