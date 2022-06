Berichtet von der Liebesfront: Claudia Schumacher. Foto: Roman Raacke

An der Uni habe ich gelernt, dass Begriffe arbiträr sind, beliebig gewählt: Es gibt keinen Grund, warum der Stuhl eben «Stuhl» heisst und nicht «Kaninchen». Was schnell einleuchtet – einerseits. Andererseits hat man ja schon auch das Gefühl, dass der Stuhl zwingend «Stuhl» heissen muss, wie man es gelernt hat.

Zur Person Infos einblenden Claudia Schumacher ist Autorin, Journalistin und Kolumnistin; sie lebt in Hamburg. Hier schreibt sie über Beziehungsgeschichten aus ihrem Umfeld, leicht verfremdet. Soeben ist ihr Debütroman «Liebe ist gewaltig» bei DTV erschienen. (red) Foto: Roman Raacke



«Frei wie ein Vogel», heisst es gern. Aber man muss nur einmal auf dem Markusplatz in Venedig gesehen haben, wie eine Möwe kreischend eine Taube zerhackt und frisst, um zu wissen: Vögel sind so ziemlich die unfreisten Tiere überhaupt. Gefangen in einer Art «Hunger Games», nie gibt es genug Körner für alle.

Vor kurzem traf ich eine Freundin auf einen Aperol Spritz. Wie sie dasass mit ihren 27 Jahren: langes Haar, Sonnenbrille, lässig eine Zigarette rauchend, dazu die Feierabendsonne im orange leuchtenden Spritz-Glas – ein Bild der Jugend, der Freiheit, der Ungebundenheit. Aber was hat sie erzählt? Nicht nur, dass sie dringend mit dem Rauchen aufhören will (gut, dass Rauchen oft eher Sucht ist als Freiheit, überrascht jetzt vielleicht weniger). Sie erzählte auch von ihrem Unglück in der Liebe.