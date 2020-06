Architektonische Zentimeterarbeit – Freier Blick auf den Lago Maggiore Susanne Fritz Architekten verwandeln in Mergoscia im Tessin ein rustikales Ferienhaus in ein lichtdurchflutetes Domizil. Andrea Eschbach

Fast zu schade, um hier die Augen zu schliessen: Aus dem Schlafzimmer sieht man direkt auf den Lago Maggiore. Foto: Carlo Lavatori

Sehnsuchtsort Tessin: Susanne Fritz verbrachte hier als Studentin viel Zeit – dank ihren Grosseltern. Denn diese hatten in Mergoscia, hoch oben über dem Lago Maggiore, am Eingang ins Verzascatal in den 1980er-Jahren ein Haus gekauft. Es gehört zu einem Ensemble von vier Gebäuden an Hanglage, das ein Generalunternehmer im pittoresken Tessiner Bergdorf gebaut hatte.