Vor allem im oberen Emmental sollen Wege realisiert werden. Foto: Marcel Bieri

«Mountainbiken hat sich in den letzten Jahren zum Trendsport entwickelt», sagt Carmen Metzler, Projektleiterin Planung und Verkehr bei der Regionalkonferenz Emmental (RKE). Ausgeschilderte Strecken für Mountainbikerinnen und -biker (MTB) gibt es jedoch kaum im Emmental. Und die vorhandenen würden primär über breite Kiesstrassen oder Asphalt verlaufen und nur beschränkt zu attraktiven Standorten führen.

«Aus diesem Grund suchen sich die Leute selbst Strecken aus», so Metzler. Das könne zu Konflikten mit anderen Wegnutzenden und der Landwirtschaft führen. Auch sei auf einzelnen Abschnitten die Störung von wild lebenden Tieren möglich.

Bevorzugte Gegend

Dieser Wildwuchs, wie Metzler es nennt, soll mit der Realisierung von Mountainbike-Strecken kanalisiert werden. 2019 gab die RKE die Ausarbeitung eines Masterplans in Auftrag. Das daraus entstandene Routenkonzept wird nun in einem Richtplan geprüft. Zurzeit sind 28 Routen vorgesehen, durch die Mitwirkung werde es wohl noch zu einigen Streichungen kommen, sagt Metzler.

Die Auswertung der entsprechenden Eingaben soll gemäss der Projektleiterin in den nächsten Wochen durchgeführt werden. Der regionale Richtplan sei ein behördenverbindliches Instrument, weshalb die meisten Eingaben dazu von Gemeinden stammten. Denn «grundsätzlich ist von Gesetzes wegen der Unterhalt und der Betrieb von Mountainbike-Routen Aufgabe der Gemeinden, ähnlich wie bei den Wanderwegen. Aber innerhalb des Richtplans MTB Emmental wird eine regionale Lösung geprüft», so Metzler.

Die meisten geplanten Routen sind Rundstrecken, wie etwa jene von Langnau über Emmenmatt nach Waldhäusern und zurück über die Fuhre bei Schüpbach nach Langnau. Der Grossteil der Wege liegt im oberen Emmental. «Dort hat es mehr Hügel als im nördlichen Teil des Emmentals. Und Mountainbikerinnen und Mountainbiker bevorzugen solche Gegenden», erklärt Metzler.

Geld vom Kanton

Mit der laufenden Revision des Strassengesetzes stellt der Kanton Bern eine finanzielle Unterstützung von 40 Prozent der Investitionskosten von wichtigen Mountainbike-Routen in Aussicht. Ausserdem übernimmt er die Signalisation dieser Wegstrecken. Dennoch sei die Sache mit dem Geld schwierig, sagt Carmen Metzler: Die Mehrheit der geplanten Routen im Richtplan verlaufe gemeindeübergreifend. Entsprechend schwierig seien Fragen nach der Finanzierung von Bau, Unterhalt und Betrieb zu klären. «Darum suchen wir auch hier auf regionaler Ebene nach Lösungen.»

Metzler betont, dass die Umsetzung von Routen noch weit entfernt sei: «Der Richtplan MTB ist lediglich eine planerische Grundlage, um die Thematik überhaupt in Angriff nehmen zu können.» Fragen zum Grundeigentum würden grundsätzlich in nachgelagerten Planungsstufen behandelt. Die Planerin ist aber überzeugt: Die Gemeinden werden längerfristig von den neuen Strecken profitieren – «sie fördern die Standortattraktivität sowie die Wertschöpfung in der Region».

Sobald die Auswertung der Mitwirkungseingaben abgeschlossen ist, wird in einem nächsten Schritt der Richtplan zur Vorprüfung an das Amt für Gemeinden und Raumordnung geschickt. Geplant ist, dass Ende 2024 der Richtplan MTB Emmental genehmigt werden kann.

Auch im Oberaargau

Nicht nur das Emmental will neue Mountainbike-Strecken realisieren. «Wir sind aktuell an der Erstellung eines Mountainbikerouten-Konzeptes», sagt Markus Zahnd von der Region Oberaargau. Zahnd erklärt, dass bei ihnen die Ausgangslage jedoch eine leicht andere sei als im Emmental. Während in dieser Region vor allem Biker Tages- oder Halbtagesausflüge machen würden, setze der Oberaargau vor allem auf den Freizeitverkehr: «Unsere Routen können nach Feierabend in zwei bis drei Stunden abgefahren werden.» Zahnd hofft, dass im November dieses Jahres das Mitwirkungsverfahren gestartet werden kann.

