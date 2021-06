Vor 20 Jahren in Mötschwil – Freie Fahrt auf der Hauptstrasse Es sei gefährlich, meinten die Anwohnerinnen und Anwohner. Es sei kein Problem, meinte der Kanton – und verzichtete bis heute darauf, die Kreuzung auf der Hauptstrasse umzubauen. Cornelia Leuenberger

Gerade Strasse, gute Sicht, wenig Verkehr: Die Kreuzung in Mötschwil ist aus Sicht des Kantons unproblematisch. Foto: Beat Mathys

In der «Berner Zeitung» vom 19. Juni war zu lesen: «Die Angst vor der Kreuzung».

Auf der Strasse von Burgdorf nach Hindelbank, kurz nach dem Weiler Kreuzweg. Hinter der Geländekuppe liegt die Strasse gerade, offen und übersichtlich vor der Autofahrerin. Also schöpft sie die erlaubten 80 km/h aus. Die Kreuzung etwas weiter vorne sieht sie problemlos, links geht es nach Schleumen, rechts hinein ins Dorf Mötschwil.

Verdeckte Autos

So präsentiert sich die Situation auf der Kantonsstrasse zwischen Burgdorf und Hindelbank heute. Und so präsentierte sie sich schon vor 20 Jahren. Damals wandten sich die Gemeindebehörden von Mötschwil an den Kanton. Die Kreuzung sei gefährlich, immer wieder komme es zu Unfällen, weil die Autos auf der Hauptstrasse lange von der Geländekuppe verdeckt und erst noch zu schnell unterwegs seien.