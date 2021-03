Hochwasserschutz an der Sense – Freiburgs Grosser Rat spricht Geld für Projekt bei Laupen Mit 2,4 Millionen Franken beteiligt sich der Kanton Freiburg an einem Hoch­wasser­schutz­projekt im Grenzgebiet zu Bern. Damit soll in Noflen ein Uferdamm versetzt werden.

Für den Hochwasserschutz an der Sense spannen die Kantone Bern und Freiburg zusammen. Foto: Archiv/Manu Friederich

Der freiburgische Grosse Rat hat am Freitag einstimmig einen Beitrag von 2,4 Millionen Franken an ein Hochwasserschutz- und Gewässerrevitalisierungsprojekt bei Laupen genehmigt. Dieses Geld fliesst in Anpassungen der Sense-Uferverbauungen in Laupens Nachbargemeinde Bösingen.

Wie es im freiburgischen Grossen Rat hiess, soll die Sense beim Bösinger Weiler Noflen auf einer Länge von etwa einem Kilometer mehr Platz erhalten. Dies durch eine Rückversetzung des Uferdamms. Die Sense soll dort ihr Flussbett eigendynamisch gestalten können, so dass vielfältige und wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen. Der Uferdamm beim Campingplatz Noflen wird verstärkt.

Der bernische Grosse Rat genehmigte für dieses kantonsübergreifende Hochwasserschutz- und Gewässerrevitalisierungsprojekt im September 2020 einen Beitrag von 5,9 Millionen Franken. Der grössere Teil des Projekts betrifft das Laupener Senseufer.

mb/SDA