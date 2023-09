Freestyle Roots in Thun – Europas Topfreestyler läuten den Winter ein Mit dem «Rock A Rail»-Contest gastiert Mitte Oktober eine internationale Snowboard-Freestyle-Tour am Freestyle Roots in Thun. Am Event gibts mehr als «nur» Schneesport.

2018 wurde der Anlass Freestyle Roots erstmals bei der Stockhorn-Arena in Thun durchgeführt. PD/Lukas Imhof

Vom 13. bis zum 15. Oktober treffen Spätsommer und Vorwinter auf der Esplanade zwischen der Stockhorn-Arena und dem Panorama-Center in Thun aufeinander. Zum dritten Mal werden am Freestyle Roots Schneesport, Skate- oder Bike-Action, Livemusik, Breakdance und Graffiti-Kunst nicht nur bestaunt und gefeiert; wer will, kann in einem der zahlreichen Workshops für Gross und Klein selber loslegen, wie die Veranstalter in einer Medienmitteilung schreiben.

Zum ersten Mal gastiert am Samstag, 14. Oktober, der «Rock A Rail»-Contest am Rand der Berner Alpen. «Am Wettkampf werden Topcracks der internationalen Freestyle-Ski- und -Snowboard-Szene in Action zu sehen sein», heisst es in der Mitteilung weiter. Mit viel Sport, einem Livestream von der Red-Bull-Rampage in Utah und einer Afterparty im Bauch des Fussballstadions gehts schon am Freitag, 13. Oktober, los.

Breit aufgestelltes OK

Der Sonntag, 15. Oktober, schliesslich stehe mit Kulinarik, Sport, Tanz, Musik und Graffiti ganz im Zeichen der Familien. «Entsprechend werden die Eintrittspreise für den dreitägigen Anlass auch familienfreundlich gestaltet», schreibt das OK.

Organisiert wird die 3. Ausgabe von Freestyle Roots von den Thuner Firmen Flying Metal, Cap’n’White und Approvedramps – alles Firmen aus der Region, die in den Branchen Mountainbike, Event-Gestaltung und Skate-Infrastruktur national bekannt sind. Mit Freeski-Pionier Cyrill Hunziker, Snowboard-Olympiasieger Gian Simmen und der preisgekrönten Tanzcrew The Yard seien «weitere Topshots der verschiedenen Freestyle-Sportarten» in die Organisation eingebunden, heisst es weiter.

