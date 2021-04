Schadaugärtnerei in Thun – Freds Garten stösst die Tür weit auf Nach der Premiere im Vorjahr startet am Montag Freds Garten 2.0. Die Neuauflage wird grösser, abwechslungsreicher, interaktiver. Und der Verein Anna & Max denkt bereits weiter. Gabriel Berger

Sie sind die Köpfe hinter dem Projekt Freds Garten in der Schadaugärtnerei: (v.l.) Tim Stauffer, Cloe Weber, Joshua Steffen, Philipp Schnegg, Simon Eisenmann und Dominic Marti. Foto: Patric Spahni

Der nächste Sommer kommt bestimmt. An wenigen Orten in Thun zeigt sich dies momentan derart deutlich wie in der Schadaugärtnerei. Seit rund anderthalb Monaten investiert eine Gruppe von rund 30 jungen und jung gebliebenen Menschen abends und an den Wochenenden einen Grossteil ihrer Freizeit in Freds Garten 2.0. Hinter dem Projekt, das im vergangenen Sommer erstmals umgesetzt wurde, steht der Verein Anna & Max. Nun wollen die Initiantinnen und Initianten nachlegen.

Der Startschuss war ursprünglich für den 1. Mai geplant. Nach den jüngsten Entscheiden des Bundesrats in Sachen Corona gibt es nun ab Montag und bis Ende Monat ein Pre-Opening mit einem eingeschränkten Barbetrieb. Die Terrasse, auf der Getränke konsumiert werden dürfen, ist täglich von 14 bis 23 Uhr geöffnet.