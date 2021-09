Gewinnen Sie Tickets – Freddie Auf den Spuren des besten Rocksängers aller Zeiten.

Mundartshow ZVG

30 Jahre nach Freddie Mercurys Tod erfahren seine Songs eine einzigartige Neuinterpretation. Im multimedialen Theaterabend FREDDIE lassen die fünf Mundartkünstler*innen Frölein Da Capo, Adrian Stern, Roman Riklin, Daniel Schaub und die Radiolegende FM François Mürner das Leben und die Karriere von Freddie wieder auferstehen. Seine wichtigsten Songs sind in parodistischen Mundart-Versionen überraschend arrangiert. Queen-Gassenhauer wie «Bohemian Rhapsody» oder Songperlen wie «The Show Must Go On» sind hemmungslos mit eigenen neuen Mundartliedern verwoben. Liveprojektionen, Videos, aber auch viele analoge Gimmicks begleiten die Songs. Radiolegende FM François Mürner steuert audiovisuelle Beiträge zum Spektakel bei und übernimmt die Rolle des auf der Leinwand anwesenden Chronisten, der es mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt …

Die SonntagsZeitung verlost 100 Eintritte für folgende Daten und Orte:

8 x 2 Tickets Donnerstag, 23. September 2021, 19.30 Uhr, Theater am Hechtplatz Zürich

5 x 2 Tickets Dienstag, 2. November 2021, 20 Uhr, Kleintheater Luzern

8 x 2 Tickets Mittwoch, 24. November 2021, 20 Uhr, Casinotheater Winterthur

8 x 2 Tickets Freitag, 12. November 2021, 20 Uhr, Presswerk Arbon

5 x 2 Tickets Sonntag, 5. Dezember 2021, 17.00 Uhr, Casino Theater Burgdorf

16 x 2 Tickets Sonntag, 19. Dezember 2021, 17.00 Uhr, Kurtheater Baden

Die Mundartshow FREDDIE ist eine unterhaltsame Hommage an den sagenumwobenen Rocksänger mit der einzigartigen Stimme, nimmt das Publikum mit auf eine Reise quer durch die Queen-Klassiker und ermöglicht neue Perspektiven auf das vielschichtige Musikerbe von Freddie Mercury. – Da Capo, Stern, FM und Riklin & Schaub stellen unter Beweis, dass Freddies Songs keineswegs Staub angesetzt haben und sein Werk und die Legenden, die sich um seine Person ranken, unsterblich bleiben.

So nehmen Sie teil

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe untenstehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit untenstehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

Datum, Ort / Telefon / SMS-Code

Do 23.9.21, Zürich / 0901 500 071/ SZ1

Di 2.11.21, Kleintheater Luzern / 0901 500 072 / SZ2

Mi 24.11.21, Casinotheater Winterthur / 0901 500 073 / SZ3

Fr 12.11.21, Presswerk Arbon / 0901 500 074 / SZ4

So 5.12.21, Casino Theater Burgdorf / 0901 500 075 / SZ5

So 19.12.21, Kurtheater Baden / 0901 500 076 / SZ6

Per Internet: www.share-solution.ch/sz/leserangebot



Teilnahmeschluss: Mittwoch, 15. September 2021, 24.00 Uhr

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.