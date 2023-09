Frauenverein Unterseen – 100’000 Franken für Jugend, Alter und Familien Seinen 100. Geburtstag feierte der Verein mit einem grossen Fest und einem grosszügigen Geschenk. Sibylle Hunziker

Das Jubiläums-OK überreichte die Spenden, die Kindern, Familien und Senioren zugutekommen (v. l.): Gabi Meyes, Yvette Moser, Heidi Fuchs, Bianca Hofer, Käthi von Känel, Naomi Flück und Ingrid Hirni. Foto: Sibylle Hunziker





«Der Frauenverein hat immer geschaut, wo es ihn braucht», sagte Elsbeth Grunder, die zusammen mit Katharina Zurbuchen fast die Hälfte der 100-jährigen Vereinsgeschichte mitgeprägt hat, am Jubiläumsfest vom Freitagabend in Unterseen. So stand in den letzten Jahrzehnten der Aufbau des Brockenhauses im Vordergrund, während zum Beispiel die Hauspflege der Spitex übergeben werden konnte.