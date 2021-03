Hauptversammlung in Steffisburg – Frauenverein spendet mehr Die finanzielle Lage des Frauenvereins Steffisburg ist gut. Das erlaubt aussergewöhnliche Corona-Spenden von 9000 Franken an drei gemeinnützige Organisationen.

Luftaufnahme der Gemeinde Steffisburg. Foto: Christoph Gerber

Die 94. Hauptversammlung des Frauenvereins Steffisburg konnte Corona-bedingt nicht physisch stattfinden. Die Abstimmung zu den einzelnen Traktanden erfolgte schriftlich, wie der Verein mitteilt. Laut Präsidentin Lotty Zwygart ging «ein schwieriges Jahr, geprägt durch die Corona-Pandemie, zu Ende». Ab März 2020 mussten die Brockenstube und die Ludothek vorübergehend schliessen, und diverse Aktivitäten wurden abgesagt.

«Dies wirkte sich natürlich auch auf die Jahresrechnung 2020 aus», heisst es in der Mitteilung. Der Ertrag der Brockenstube und der Ludothek sei deutlich unter den Einnahmen der vergangenen Jahre gelegen, der Aufwand aber in etwa gleich geblieben, da der Mietzins an beiden Standorten trotz Schliessung zu bezahlen war. «Dank der guten finanziellen Lage» genehmigten die Mitglieder den Antrag, inskünftig das Budget des Vorstandes für einmalige Spenden zu erhöhen. Gleichzeitig stimmte die HV auch aussergewöhnlichen Corona-Spenden von 9000 Franken an drei gemeinnützige Organisationen in Steffisburg und Thun zu. Der Frauenverein Steffisburg sprach 2020 insgesamt 26'700 Franken an Spenden. Die Rechnung schloss mit einem Ausgabenüberschuss von 59'355 Franken ab.

Das Budget 2021 musste unter dem Blickwinkel der Corona-Massnahmen erstellt werden. Daher entsprechen laut Mitteilung die Ein- und Ausgaben in etwa den Zahlen der Rechnung 2020. Die Mitglieder genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie das Budget 2021. Der Mitgliederbeitrag beträgt unverändert 25 Franken pro Jahr.

pd