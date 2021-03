Ideen zum Frühling – Frauenverein Leissigen trotzt Corona Nach dem Motto «Gibt dir das Leben Zitronen, mach Limonade daraus» präsentiert der gemeinnützige Frauenverein einen Mix an Corona- konformen Ideen.

Acht solche Steine gilt es bei der Dorfrallye Leissigen zu suchen. Foto: PD

Die sieben Vorstandsfrauen warten laut einer Mitteilung «mit vielen neuen Ideen» auf. Diese wurden in den vergangenen Monaten in die Tat umgesetzt und nun im Vereinsheft «Dr Guet Bricht» den Mitgliedsfrauen verkündet. Eine Veranstaltung, die im vergangenen Jahr ausfallen musste, wurde kurzerhand in die elektronischen Medien verschoben: Der Gänggeli- und Flohmärit ist jetzt eine Flohmarkt-Whatsapp-Gruppe. Dort werden die Waren gegen Bares oder gratis angeboten und gehandelt. Die Erfahrungen seien positiv.

Ebenfalls ohne persönliche Treffen wurden die 60+-Gymnastik und das Gedächtnistraining neu organisiert. Die 60+-Gymnastik kann als Zoom-Training besucht werden. Für das Gedächtnistraining werden E-Mails mit Aufgaben respektive Lösungen in einem Online-Kurs angeboten. Neu sind auch zwei Events für die jüngere Generation: zum einen die in den ersten drei Märzwochen stattfindende Dorfrallye Leissigen, die Detektive und Agentinnen einlädt, mithilfe einer Schatzkarte im Dorf verteilte rote Steine mit weissem Kreuz zu suchen.

Weiter ist ein Malwettbewerb zum Motto «Leissigen im Jahr 2050» in den Frühlingsferien geplant. Unterteilt in drei Kategorien, warten Ende April «schöne Preise» bei Manuela Jörg auf die Künstler. Da der Eltern-Kind-Treff im Moment nicht stattfinden darf, überlegten sich die Vorstandsfrauen, die Wartezeit ein wenig zu verkürzen. Präsidentin Manuela Jörg schickt jeden Montag eine Mitmachidee in die «ElKi»-Whatsapp-Gruppe.

«Gegen Langeweile und den Corona-Koller» sollen auch die von Vorstandsmitglied Marlene Zeller ins Leben gerufenen Spaziergänge durchs Dorf helfen. «Wir bieten die Möglichkeit eines gemeinsamen Spazierganges für alle, die sich etwas Abwechslung im Alltag wünschen», heisst es. Los geht es am 10. März. Nachzulesen sind die Neuerungen auch auf der Website www.frauenverein-leissigen.ch. «Auf jeden Fall wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir uns von Corona nicht unterkriegen lassen und etwas gegen die Pandemie-Müdigkeit getan werden kann», so Präsidentin Manuela Jörg.

pd