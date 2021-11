Kopfsalat zur Gleichberechtigung - Frauenquote sucks

Frauen, Homosexuelle, Schwarze – die Liste der nicht gleichberechtigten Personen auf unserem Planeten ist lang. Zu lang. Ich bin grundsätzlich privilegiert, lebe in einem schönen Land, habe ein gutes Einkommen, zwei gesunde Kinder und einen modern denkenden Mann (thank God!). Ich kann nicht annähernd nachfühlen, wie es sich anfühlt, als Homosexuelle in Ungarn zu leben oder als schwarzer Mann in den USA.

Was ich nachfühlen kann, ist, wie es sich als Frau anfühlt, in den Büroetagen zu arbeiten. Der Schnäbi-Vergleich «is real». Ich hab mich lange gegen Wörter wie «Feminismus» und «Frauenförderung» gewehrt. Meine Logik fand bis vor ein paar Monaten, dass es reicht, sich mit seinen – offensichtlichen – Fähigkeiten durchzusetzen, um gehört und gesehen zu werden. Geschlecht egal. Dieser Meinung bin ich grundsätzlich immer noch, die Gesellschaft scheint aber auch 2021 noch nicht so weit zu sein.