Neue Bierbrauerin Katie Pietsch – Frauenpower an den Thun-Bier-Tanks Die US-Amerikanerin Katie Pietsch ist Doktorin der Chemie. Und seit neuestem Bierbrauerin bei der Brauerei Thun AG. Zusammen mit ihrer Freundin Susanne Lutz. Barbara Schluchter-Donski

Zwei Freundinnen, die gemeinsam Bier brauen: Susanne Lutz (links) arbeitet seit einem Jahr bei der Brauerei Thun AG. Katie Pietsch stiess neu dazu. Foto: Patric Spahni

Sie hatte eben ihren Doktor der Chemie an der ETH Zürich in der Tasche und ein Jahr als Postdoktorandin in der Basler Pharmaindustrie gearbeitet. Dann kam der Anruf aus Rapperswil: «Willst du Bierbrauerin werden? Wir hätten einen Job für dich…», sagte der Kollege von der Bier Factory. Katie Pietsch musste sich rasch entscheiden: Novartis bot ihr fast gleichzeitig eine lukrative Festanstellung an, doch die 30-jährige US-Amerikanerin wählte «aus dem Bauch heraus» das Bier. Einfach, weil das ihr Ding war. Weil sie dafür brannte.

«Je mehr ich mich damit befasste und dazulernte, umso interessanter und spannender wurde es.» Katie Pietsch, Bierbrauerin