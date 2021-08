«Mehr wie ein Trainingslauf» – Frauenlauf am Stadtrand: Schöne Strecke – fehlende Stimmung Der Anlass wurde am Rand Berns statt in der Innenstadt durchgeführt. Die Sportlerinnen kamen gern, möchten aber zurück auf den Bundesplatz. Reto Pfister

Die Teilnehmerinnen laufen durch den Bremgartenwald statt durch die Berner Innenstadt. Foto: Manuel Lopez

Kurz vor Sonntagmittag warten am westlichen Stadtrand von Bern einige Läuferinnen auf den Start. Eine Speakerin sorgt für gute Laune. Und ab geht es, nach wenigen Metern biegen die Sportlerinnen links in den Bremgartenwald ein. Nach 5 oder 10 Kilometern – aus diesen Distanzen konnten Erwachsene auswählen – erreichen sie das Ziel. Dieses befindet sich im Neufeldstadion, wie in den ersten anderthalb Jahrzehnten des Bestehens des Schweizer Frauenlaufs.

Der Anlass geht wegen der Corona-Pandemie anders als gewohnt über die Bühne. Und stösst bei den Teilnehmerinnen durchaus auf Anklang. «Die Strecke ist sehr schön», sagt etwa Romy Capaul Dual aus Elsau im Kanton Zürich. Joelle Hausammann und Eliane Vanomsen, zwei junge Läuferinnen aus dem Kanton Schwyz, sprechen von einem «Erlebnis. Es hat sich gelohnt hierherzukommen.»