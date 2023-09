Frauenhandball – Rotweiss Thun startet ambitioniert in die neue Saison Alles soll besser werden. Mit einem verstärkten Spielerkader und einem Top-Trainerduo visieren die Berner Oberländerinnen die Finalrunde an. Jürg Sigel

Das neue Thuner Trainergespann Yvonne Leuthold und Jakub Szymanski. Foto: Raphael Moser

Zum Meistertitel reichte es Rotweiss Thun in dessen Vereinsgeschichte nie – auch nicht zum Cupsieg, trotz der noch nicht so weit zurückliegenden Finalteilnahmen 2014/15, 2016/17 und 2018/19. Aber es waren doch einige recht erfolgreiche Jahre dabei. Immerhin resultierte in der Meisterschaft dreimal der dritte Schlussrang. Plötzlich lief es in der Premium League jedoch alles andere als rund.