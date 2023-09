Frauenhandball – Herzogenbuchsees Tanz auf zwei Hochzeiten Für die Oberaargauerinnen gilt es, die hervorragende letzte Saison zu bestätigen. Das ist für die Europacup-Teilnehmerinnen machbar. Jürg Sigel

Michelle Schmied ist im Team des HV Herzogenbuchsee eine Leistungsträgerin. Foto: Marcel Bieri

Gleich mehrere neue Kapitel in der Vereinsgeschichte schrieben die Handballerinnen des HV Herzogenbuchsee in der vergangenen Saison. Schöne Kapitel. Eine Erfolgsstory. Einerseits schafften sie es in der höchsten Spielklasse erstmals in die Playoff-Halbfinals. Andererseits qualifizierten sie sich als weitere Premiere für den Europacup, den 64 Equipen bestreiten werden. Damit aber nicht genug.