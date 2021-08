Weibliches im Wahrzeichen – Frauengeschichten im Schloss Spiez Liebeleien, Pest und Zeitreisen: Frauen stehen im Schloss im Fokus – und das gleich an mehreren Veranstaltungen: von Lesungen über Führungen bis hin zum Schweizer Schlössertag.

Schloss Spiez, dessen Altschloss derzeit saniert wird, steht ganz im Zeichen der Frau. Foto: Jürg Spielmann

«Am Sonntag, 22. August, dreht sich alles ums Einfädeln von Ehen und um versteckte Liebesgeschichten im alten Bern», lässt Schloss- und Museumsleiterin Barbara Egli wissen. Dies um 11 Uhr im Rahmen einer Lesung mit Texten aus Werken des Berner Mundartschriftstellers Rudolf von Tavel (1866-1934).

Eine standesgemässe Eheverbindung habe zwar meist keine romantische Liebe, sagt Egli, dafür jedoch erhöhte Karrierechancen und nicht selten eine nicht zu verachtende Mitgift versprochen. Léonie von Tavel, Nachfahrin des Autors, und Historikerin Annelies Hüssy lesen im Schloss Spiez ausgewählte Textstellen vor und ordnen sie historisch ein. «Dabei erfährt man nicht nur viel Wissenswertes, sondern es gibt auch einiges zum Schmunzeln», verspricht Barbara Egli.

Als die Pest zehn Kinder einer Familie tötete

Etwas weiter zurück in die Geschichte schaut Therese Bichsel am 27. August (20 Uhr) bei der Autorenlesung zu ihrem jüngsten Roman «Anna Seilerin». Darin zeichnet die Schriftstellerin nicht nur das Leben der Inselspital-Gründerin nach, sondern entwirft auch ein Zeitbild der Stadt Bern im 14. Jahrhundert. Egli: «Diese war eng mit den umliegenden Herrschaften verbunden, sodass auch Schloss Spiez und die Schlossherren von Strättligen und von Bubenberg im Buch ihre Auftritte haben.»

«Es ist fraglich, ob das Bild eines Gefängnisses passend ist.» Barbara Egli, Spiezer Schloss- und Museumsleiterin

An die Figur der Anna Seilerin angelehnt, thematisiert Kunsthistorikerin Gabi Moshammer am 29. August (11 Uhr) an einer Schlossführung den Umgang mit Seuchen und Tod in vergangenen Jahrhunderten. So hätten beispielsweise der Schlossherr Franz Ludwig von Erlach und seine zweite Ehefrau Johanna von Graffenried im Jahr 1628 gleich zehn Kinder durch die Pest verloren.

Klöster als Gefängnisse?

Historiker Peter Niederhäuser beleuchtet am 31. August (19.30 Uhr) in einem Vortrag unter dem Titel «Zwischen Macht und Demut» mittelalterliche Frauenklöster, die im Rückblick gern als eine Art Gefängnis charakterisiert werden. Das Kloster Interlaken soll beispielsweise für die Schlossherren von Strättligen eine bedeutende Rolle gespielt haben.

Barbara Egli lädt zu Frauengeschichten aller Art im historischen Schlossgemäuer ein. Foto: Jürg Spielmann

«Es ist jedoch fraglich, ob das Bild eines Gefängnisses passend ist», meint die Schlossleiterin. Zur Beantwortung dieser Frage untersuche Peter Niederhäuser folgende Aspekte: «Wie müssen wir uns den Alltag in Frauenkonventen vorstellen, wie viel Autonomie konnten Nonnen beanspruchen und welche Bedeutung kam den Frauenorden in der damaligen Schweiz zu?»

Zu guter Letzt steht auch der Schweizer Schlössertag am 3. Oktober (10 bis 17 Uhr) unter dem Motto «Frauen!». In Spiez findet ein Mittelaltertag für Familien statt, Minnesänger Christoph Mächler tritt auf, Ulrich Lüthi bringt seine Falken mit und stellt die Rolle der Frauen im Umgang mit Greifvögeln vor. Es gibt einen Handspinnen-Workshop mit Renate Graf und auch der Berner Mittelalterverein ist wieder zu Gast. Bei Kurzführungen durchs Schloss gibt es Einblicke in den Alltag einer Magd und es werden die Freuden und Sorgen einer Schlossherrin präsentiert.

