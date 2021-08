Bundesplatz Bern – Frauengeschichte auf berühmter Fassade Am Freitagabend feierte auf dem Bundesplatz in Bern Hommage 2021 Premiere. Mit den Projektionen wird 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz gefeiert.

Am Freitagabend wurde auf dem Bundesplatz in Bern «Hommage21» eröffnet. Foto: Keystone/Anthony Anex Mit Hommage 2021 wird 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz gefeiert. Foto: Susanne Keller Die Projektion erzählt die Geschichte der Schweizerinnen zu ihren politischen Rechten mit dokumentarischem Material, Animationen, Texten und Musik. Foto: Susanne Keller 1 / 6



50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz bringen sogar den Bundesplatz zum Leuchten. Bis am 13. August werden jeden Abend Geschichten an die Fassaden von Bundeshaus, Nationalbank und Kantonalbank projiziert. Die Show zeigt die Anfänge der Frauenbewegung und die Leistungen der Schweizer Frauen auf dem Weg zu ihren politischen Rechten.

Eröffnet wurde Hommage 2021 am Freitagband mit Grussworten von Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Nationalratspräsident Andreas Aebi und Hommage 2021-Präsidentin Marina Carobbio Guscetti (Ständerätin TI). Die Vorstellung finden jeden Abend um 21.15 Uhr und um 22 Uhr statt.

Weitere Infos unter www.hommage2021.ch

