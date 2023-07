Gewalttat erschüttert Neuseeland zum Start der Frauen-WM

Am Tag des Anpfiffs der Frauen-WM sterben in Neuseeland mehrere Menschen. Das Turnier mit 32 Teams begann in Auckland trotzdem.

Arm in Arm standen Neuseelands Fussballerinnen mit Trauerflor am Mittelkreis, ihre Nationalflagge wehte wenige Meter entfernt auf halbmast. Unter dem Eindruck einer schrecklichen Gewalttat mit mehreren Toten und Verletzten nur wenige Stunden zuvor begann die Frauen-WM in der neuseeländischen Metropole Auckland am Donnerstag mit einer Schweigeminute. Im Eden Park war es vor dem Auftaktspiel gegen Norwegen still, nachdem die Attacke das ganze Land erschüttert hatte.

Ein Bewaffneter hatte im Ort des Eröffnungsspiels auf einer Baustelle das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Auch der Schütze selbst sei tot, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Weitere Menschen seien verletzt worden. Anstatt grosser Vorfreude auf das Turnier mit erstmals 32 Teams herrschte in der Stadt Panik. Schwer bewaffnete Polizisten und Hubschrauber waren zu sehen und sorgten nach dem Zwischenfall wieder für Sicherheit. (DPA)