Gleichberechtigung in der Krise – «Frauen wirken als Konjunkturpuffer» Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation benachteiligt Frauen, sagt Fabienne Amlinger. Die Geschlechterforscherin der Uni Bern ordnet sechs Thesen ein. Chantal Desbiolles

Ein Umzug wie vor einem Jahr durch die Berner Altstadt ist aktuell nicht denkbar. Bremst die Krise die Anliegen der Frauenbewegung aus? Foto: Raphael Moser

Ökonomische Krisen hätten sich in der Schweiz noch nie positiv auf die Gleichberechtigung ausgewirkt – «im Gegenteil», sagt Fabienne Amlinger. «Die Ersten, die unter einer solchen Situation leiden, sind in der Regel die Frauen», stellt die Historikerin fest. Das liegt daran, dass Frauen in schlechter bezahlten und Teilzeitstellen stärker vertreten sind als Männer. Also just in jenen Jobs, die als Erstes wegrationalisiert und weggespart werden. «Frauen wirken dann als sogenannte Konjunkturpuffer.» Dass es sich in der aktuellen Situation anders verhält, ist gemäss der Dozentin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung IZFG der Uni Bern nicht zu erwarten. Aber für verlässliche Aussagen seien die Resultate von nun erst anlaufenden Studien abzuwarten.