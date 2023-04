Interview mit der Polizeiverbands-Präsidentin – «Frauen werden nirgends geschont» Sind Polizistinnen weniger belastbar? Erhalten sie gar eine Sonderbehandlung? Johanna Bundi Ryser hat in ihrer Karriere alle Vorurteile kennen gelernt – und sagt, wie der Job für Frauen wirklich ist. Und was sich noch verbessern muss. Chris Winteler

Johanna Bundi Ryser ist Präsidentin des Berufsverbandes der Polizistinnen und Polizisten der Schweiz. Foto: Stefano Schröter

Sie hat es in einer Männerdomäne nach ganz oben gebracht: Von der jungen Polizistin, die im Bündnerland Jäger jagte, bis zur ersten Präsidentin des Verbandes aller Polizisten und Polizistinnen der Schweiz. Beim Treffen in den Räumlichkeiten des Verbandes in Luzern wird rasch klar, dass Frauen hier noch nicht den gleichen Stellenwert haben: Das WC ist mit einem Männchen-Symbol gekennzeichnet, Frauen sind mitgemeint.