Lohn-Guru Wies Bratby - «Frauen sind im Grunde besser qualifiziert zum Verhandeln als Männer»

Nehmen wir an, morgen steht das Jahresgespräch mit meinem Chef an. Ich will mehr Lohn. Welchen Fehler muss ich unbedingt vermeiden?

Es gibt zwei. Der erste: Versäumen Sie auf keinen Fall, eine Liste mit all Ihren Erfolgen der letzten Zeit zu erstellen. Wenn Ihr Chef so funktioniert wie die meisten von uns, dann wird er sich nicht mal mehr dran erinnern können, was er gestern zum Znacht hatte, geschweige denn, was vor ein paar Monaten war. Also müssen Sie ihm in Erinnerung rufen, wie grossartig Sie sind.