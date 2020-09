River Surf Jam in Thun – Frauen im Vormarsch – erstmals

mit eigener Division Dieses Wochenende wurde in der Thuner Innenstadt gesurft. Am sonnigen Samstag ritten 9 Frauen und 24 Männer

die Welle bei der Mühleschleuse. Erstmals dabei war die 18-jährige Viviane Schnyder aus Steffisburg. Angela Krenger

Viviane Schnyder aus Steffisburg ist erstmals dabei – voll in der Welle bei der Mühleschleuse drin. Foto: Angela Krenger

Es ist wohl einer der letzten warmen und schönen Spätsommertage. Die Sonne scheint, und schon von weitem hört man die Durchsagen vom Sport-Event River Surf Jam in Thun. Die Sportler und Sportlerinnen sind gerade an den Seeding Rounds, einer Art Qualifikationsrunde, in der bestimmt wird, wer am Nachmittag gegeneinander antreten wird.