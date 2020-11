Gemeinderat Heimberg – Frauen-Duo aus SP und SVP als Führungsgespann Gut eine Woche nach den Wahlen hat der Gemeinderat von Heimberg die Ressorts verteilt. Die beiden Frauen im Rat amtieren als Präsidentin und Vize. Marco Zysset

Gemeinderatswahlen in Heimberg. Der neue Gemeinderat (v.l.): Daniel Wagner (Bau, SVP), Patrick Schneider (Sicherheit, SVP), Urs Ackermann (Planung, SP), Andrea Erni Hänni (Präsidiales und Kultur, SP), Herbert Geiser (Soziales, EDU/EVP), Daniela Sigrist-Reusser (Finanzen, Vizepräsidium, SVP) und Roland Jegerlehner (Bildung, Grüne). Foto: Patric Spahni

Nach drei Männern in Folge wurde Andrea Erni Hänni (SP) am 25. Oktober erst als zweite Frau nach Margrit Wenger zur Gemeindepräsidentin von Heimberg gewählt. Gut eine Woche nach der Wahl hat der Rat in seiner neuen Zusammensetzung die Ressorts verteilt.

So, wie SP-Frau Erni die Vizepräsidentin des noch amtierenden NIklaus Röthlisberger (SVP) ist, wird Daniela Sigrist (SVP) ab dem 1. Januar das Vizepräsidium der neu gewählten SP-Gemeindepräsidentin übernehmen. Damit haben die beiden einzigen Frauen im Gemeinderat beide Führungsposten inne. Daniela Sigrist behält das Ressort Finanzen.