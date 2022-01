Zoom – Frauen auf den Gipfel! Das Postkartenbuch «A Woman’s Place» versammelt historische Fotografien von Bergsteigerinnen und ist damit Zeugnis einer frühen Emanzipationsbewegung. Xymna Engel

Instruktion, undatiert. Foto: Rudolf Wyss, © Alpines Museum der Schweiz, Bern

Sie balancieren zwischen Felsspalten, überwinden senkrechte Wände und posieren stolz auf dem Gipfel: Seit den Anfängen des Alpinismus sind Frauen in den Bergen unterwegs. Doch in der Literatur und in den Museumsarchiven haben sie nur wenige Spuren hinterlassen.

Das Alpine Museum in Bern will diesen Umstand ändern und sucht derzeit anhand von Sammlungsstücken, Fotos und Tourenbüchern nach weiblichen Berg-Erinnerungen und Geschichten. Im neuen Postkartenbuch «A Woman’s Place» zeugen bereits jetzt 35 historische Fotografien vom späten 19. Jahrhundert bis in die 1980er-Jahre vom Mut und der Durchsetzungskraft von Bergsteigerinnen. Zu dieser Zeit war das Bergsteigen ein Männerprivileg. Frauen in Hosen, die Berge bezwingen? Undenkbar.

Rosa Wenzel am Fergen, um 1930. Foto: Eugen Wenzel, © Alpines Museum der Schweiz, Bern

Aufstieg von Margherita von Savoyen, Königin von Italien, auf die Signalkuppe, zur Eröffnung der Capanna Regina Margherita, 1893. Foto: Vittoria Sella, © Alpines Museum der Schweiz, Bern

Aus einem Tourenbuch SAC Jorat BE Biel von Heidi Bächtold. Bergsteigerinnen auf dem Gletscher, 1923. Foto: unbekannt, © Alpines Museum der Schweiz, Bern

Überhaupt wurde Frauen ein solcher Kraftakt lange nicht zugetraut. So berichtete etwa die Bergsteigerin Mari Ryf 1939 von einer Clubwoche in den Walliser Bergen: «Der Bergführer machte uns das Compliment, dass wir beim Hinauf und Hinuntergehen sehr gut geklettert seien, er müsse eingestehen, dass er uns unterschätzt habe.»

Aus einem Tourenbuch SFAC Sektion Chur von Alice Bener-Reiser. Tourenwoche Alp Flix, um 1937–1938. Foto: unbekannt, © Alpines Museum der Schweiz, Bern

Sarah Montandon vor der Jungfrau-Kette auf dem Gipfel des Schilthorns, 1910. Foto: Paul Montandon, © Alpines Museum der Schweiz, Bern

Bergsteigerinnen am Flicken, Engelhornhütte, 1952. Foto: Marta Attinger, © Alpines Museum der Schweiz, Bern

«A Woman’s Place is on Top»: Das steht auf einem hellblauen T-Shirt aus den 70er-Jahren, welches sich ebenfalls in der Sammlung des Alpinen Museums befindet. Der Slogan war eine konkrete Ansage gegen das männerdominierte Himalaja-Expeditionswesen der damaligen Zeit. Das Kleidungsstück war Teil einer Spendensammel-Aktion, die 1978 zwei Frauenteams auf den Annapurna führte.

Heidi Lüdi vor «Hiebelertonne» (Tunnelzelt), Camp international Pamir, Kirgistan, 1974. Foto: Eva Isenschmid © Alpines Museum der Schweiz, Bern

Nicole Niquille, Erhard Loretan und Pierre Morand im Basecamp K2, bei der Zubereitung eines Fondue, 1985. Foto: unbekannt, © Alpines Museum der Schweiz, Bern

Erst 1986 bestand Nicole Niquille als erste Frau der Schweiz die Bergführerprüfung. Damit war der Weg zur Gleichberechtigung geebnet. Alpinistinnen nahmen ab den 80er-Jahren die Dokumentation ihrer Erlebnisse vermehrt selber in die Hand, sie wurden sichtbarer – auch in den Museumsbeständen.

«A Woman's Place» – das Buch Infos einblenden «A Woman’s Place: Fundstücke von Bergsteigerinnen aus der Sammlung»



Herausgegeben vom Alpinen Museum der Schweiz, Verlag Scheidgger & Spiess, 2021



40 Postkarten zum Heraustrennen, Textheft mit 32 Seiten, 24 Franken

