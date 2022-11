Interview zu Katar – «Frauen als Süssigkeiten? Das ist in der arabischen Welt völlig normal» Politologin Elham Manea über den Ölreichtum Katars, die Strategie der Herrscherfamilie und wie sich die WM auf die Menschenrechte auswirkt. Rico Bandle

«Man sollte sich von der Fassade Katars nicht blenden lassen»: Politologin Elham Manea. Foto: Sebastian Magnani

Sie kennt die Region wie sonst kaum jemand in der Schweiz. Elham Manea forscht seit Jahren zur Menschenrechtssituation auf der arabischen Halbinsel. Sie selbst stammt ursprünglich aus dem Jemen und hat unter anderem in Kuwait studiert. Heute ist sie Privatdozentin an der Universität Zürich.