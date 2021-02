Washington, USA – Frau von Drogenbaron «El Chapo» verhaftet Emma Coronel Aispuro wird vorgeworfen, in die Aktivitäten des früher von ihrem Mann geleiteten Sinaloa-Kartells verwickelt zu sein.

Der 31-Jährigen wird eine Verschwörung zum Schmuggel von Drogen angelastet: Emma Coronel Aispuro, Ehefrau von Joaquín «El Chapo» Guzmán. (Archivbild) AFP/Kena Betancur

Die Ehefrau des inhaftierten mexikanischen Drogenbarons Joaquín «El Chapo» Guzmán ist in den USA festgenommen worden. Emma Coronel Aispuro wird vorgeworfen, in die Aktivitäten des früher von ihrem Mann geleiteten Sinaloa-Kartells verwickelt zu sein, wie das Justizministerium in Washington mitteilte. Der 31-Jährigen wird eine Verschwörung zum Schmuggel von Kokain, Methamphetamin, Heroin und Marihuana in die USA angelastet.

Coronel wurde am internationalen Flughafen Dulles nahe Washington verhaftet. Es war zuvor nicht bekannt gewesen, dass die US-Staatsanwaltschaft ihre Verhaftung anstrebte. Sie soll voraussichtlich am Dienstag per Videoschalte vor einem Bundesgericht in der US-Hauptstadt erscheinen.

Lebenslange Haft für Guzmán

«El Chapo» war im Jahr 2017 von den mexikanischen Behörden an die USA ausgeliefert worden. Im Juli 2019 wurde er wegen Drogenhandels, Geldwäsche und anderer Vergehen zu lebenslanger Haft verurteilt. Guzmán sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Bergwüste des Bundesstaats Colorado ein.

Coronel ist die Mutter von Zwillingen, die aus ihrer Beziehung zu Guzmán stammen. Sie hat sowohl die mexikanische als auch die US-Staatsbürgerschaft.

Einige Monate nach der Verurteilung ihres Mannes war Coronel in einer Reality-Serie des US-Senders VH1 erschienen. In einer Episode, die an Bord einer Luxusyacht nahe Miami im US-Bundesstaat Florida gefilmt wurde, erzählte sie, dass sie gerne ein normales Leben führen und ihre eigene Modemarke aufbauen würde. «Manchmal willst du einfach das tun, was andere Leute tun», sagte sie, während sie aus ihrem Champagnerglas trank.

AFP/chk