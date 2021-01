Unfall in Krauchthal – Frau unter Schneeräumungs­fahrzeug eingeklemmt Am Montagmorgen musste in Krauchthal eine Fussgängerin ins Spital geflogen werden, nachdem sie von einem rückwärts fahrenden Schneeräumungsfahrzeug erfasst worden war.

Kurz nach 10 Uhr am Montag wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall am Bannholzrain in Krauchthal gemeldet. Demnach hat eine Frau hinter einem Schneeräumungsfahrzeug die Strasse überquert, als das Fahrzeug rückwärts fuhr und dabei aus noch zu klärenden Gründen die Fussgängerin erfasste.

Die Frau wurde unter dem Schneeräumungsfahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Burgdorf und Krauchthal geborgen werden. Sie wurde vor Ort durch ein Ambulanzteam betreut und anschliessend mit einem Helikopter der Rega schwer verletzt ins Spital geflogen.

mb