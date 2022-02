Rettung im Wallis – Frau überlebt Lawine, Absturz und Nacht im Freien

Eine Frau verirrte sich im Kanton Wallis im Nebel und geriet in mehrere lebensgefährliche Situationen. Erst am nächsten Morgen konnte sie unverletzt gerettet werden.

Eine Frau ist am Dienstagmittag stark unterkühlt, aber ansonsten unverletzt gerettet worden: Sie hatte sich im Wallis im Nebel verirrt – geriet dann in eine Lawine, stürzte einen Abhang hinunter und verbrachte eine kalte Nacht im Freien.

Als die Frau, die zu Fuss von der Belalp in Richtung Blatten unterwegs war, beim Zielort nicht eintraf, alarmierte ihr Partner die Einsatzkräfte, wie Air Zermatt am Mittwoch mitteilte.

Eine Suchaktion per Helikopter war wegen des schlechten Wetters nicht möglich. Spezialisten der Rettungsstation Blatten-Belalp suchten deshalb im Gebiet des Stausees Gebidem zu Fuss nach der Frau.

Die über Nacht abgebrochene Suchaktion wurde am Dienstagmorgen fortgesetzt, wobei gemäss Mitteilung auch Hunde eingesetzt wurden. Auch ein Helikopter der Zürcher Kantonspolizei wurde aufgeboten, der Handys orten kann. Die Frau blieb zwar weiterhin vermisst, doch konnten auf dem zugefrorenen Stausee Fussspuren gesichtet werden.

Drittpersonen hörten dann in der Nähe des Stausees Hilferufe, wie es weiter hiess. Ein Rettungshelikopter der Air Zermatt konnte die Frau in der Folge per Longline vom Felsvorsprung retten und ins Spital fliegen.

Wie die Frau ihren Rettern berichtete, hatte sie sich selbst aus der Lawine befreien können. Sie habe dann nach einem sicheren Weg gesucht, sei aber einen Abhang hinuntergestürzt. Daraufhin habe sie sich auf einen Felsvorsprung begeben, um nach Hilfe zu rufen.