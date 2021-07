Unglück in der Innerschweiz – Frau tot aus Vierwaldstättersee geborgen In Brunnen ist am Samstagabend die Leiche einer 49-jährigen Frau entdeckt worden. Die Polizei schliesst Dritteinwirkung aus.

Nach Eingang der Vermisstmeldung fanden die Einsatzkräfte den leblosen Körper der Frau im Vierwaldstättersee. Foto: Dominique Meienberg

Die Rettungskräfte haben am Samstagabend in Brunnen SZ die Leiche einer 49-Jährigen aus dem Vierwaldstättersee geborgen. Zuvor war die Frau vermisst gemeldet worden. Die Polizei schliesst Dritteinwirkung aus.

Die Vermisstmeldung ging nach 19.30 Uhr ein, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. An der anschliessenden Suchaktion beteiligten sich die Feuerwehr und der Seerettungsdienst. Nach 21.15 Uhr fanden die Einsatzkräfte die leblose Frau zehn Meter vom Waldstätterquai entfernt im See.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.