Habkernstrasse – Frau stürzt vom Velo Eine Frau verletzte sich am Freitagvormittag bei einem Selbstunfall mit dem Velo. Sie war von Habkern Richtung Unterseen unterwegs gewesen

Am Freitagvormittag ist in Unterseen eine Velofahrerin verunfallt, teilt die Kantonspolizei Bern mit. Die Frau war um zirka 11 Uhr auf der Habkernstrasse von Habkern herkommend in Richtung Unterseen unterwegs, als sie auf Höhe Schnabel zu Fall kam.

Ersthelfer betreuten die Verletzte vor Ort. Nach der Versorgung durch ein Ambulanzteam wurde die Frau in ein Spital gebracht. Die Habkernstrasse war während der Unfallarbeiten nur wechselseitig befahrbar.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.

( pkb/ngg )