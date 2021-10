Unfall beim Berner Aargauerstalden – Frau stürzt aus Car und stirbt Am Donnerstagnachmittag ist eine 89-jährige Frau beim Aargauerstalden aus einem Car gestürzt. Sie erlag kurze Zeit später im Spital ihren Verletzungen. Pia Scheidegger , PD

Der Unfall ereignete sich beim Car-Parkplatz in der Nähe des Bärengrabens in Bern. Screenshot: Google Maps

Am Donnerstagnachmittag ist eine Frau beim Car-Parkplatz am Aargauerstalden in Bern aus einem Reisecar gestürzt. Die 89-Jährige verletzte sich schwer. Sie wurde zuerst vor Ort von einem Ambulanzteam betreut und dann ins Spital gebracht. Trotz den ergriffenen Rettungsmassnahmen erlag sie wenig später ihren Verletzungen.

Die Frau war deutsche Staatsangehörige und gehörte zu einer Reisegruppe, die Bern besucht hatte. Es bestünden keine Anzeichen auf eine Dritteinwirkung, teilt die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mit.

Pia Scheidegger ist Redaktorin im Ressort Bern. Sie hat einen Bachelor in Anglistik und Germanistik und studiert momentan an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern.

