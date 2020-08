Tafers FR – Frau stirbt vor Spital, weil Notfallstation geschlossen ist In Tafers FR ist eine Frau an Atemproblemen gestorben, da sie nicht rechtzeitig medizinisch versorgt wurde. Ihr Partner hatte sie zwar ins Spital gefahren, doch dort angekommen, blieben die Türen verschlossen. Bianca Lüthy

Der Vorfall ereignete sich in Tafers FR. Die Frau hatte starke Atembeschwerden.

In Tafers FR ist eine Frau gestorben, weil sie nicht rechtzeitig medizinisch versorgt wurde.

Sie hatte mit starken Atembeschwerden zu kämpfen.

Ihr Partner wollte sie in den Notfall bringen, dieser war jedoch geschlossen.

Das Spital sagt, es habe die Bevölkerung ausreichend über die nächtliche Schliessung des Notfalls informiert.

Verschlossene Türen im Notfall eines Spital in Tafers FR – das trifft ein Mann an, als er nachts seine Partnerin aufgrund von Atembeschwerden in den Notfall bringen will. Seine Lebenspartnerin hatte ihn in der Nacht geweckt, weil sie nicht mehr richtig atmen konnte und sich unwohl fühlte.

Auf dem Weg ins Spital habe sich ihr Zustand verschlechtert, so sehr, dass sie sogar ihr Bewusstsein verloren habe, wie die «Freiburger Nachrichten» berichten. Beim Spital in Tafers angekommen, stösst er nicht wie erwartet auf medizinische Hilfe. Sondern auf verschlossene Türen. Einen Notfallknopf oder eine Klingel sucht er vergeblich. Verzweifelt versucht er zu hupen und schreien, um auf sich aufmerksam zu machen – bis eine Pflegerin und ein Assistenzarzt ihn bemerken.

Frau stirbt noch vor Ort – trotz medizinischer Versorgung

Daraufhin wurde die Frau umgehend reanimiert und die Ambulanz und der mobile Dienst für Notfallmedizin und Reanimation verständigt – jedoch ohne Erfolg. Die Frau stirbt vor Ort.

Was der Partner der verstorbenen Frau nicht wusste, war, dass der Notfall des HFR-Spitals Tafers seit Beginn der Corona-Pandemie nachts jeweils geschlossen ist. Die Operationssäle wurden sogar ganz geschlossen. Das Spital hatte gemäss eigenen Angaben die Corona-bedingten Öffnungszeiten mittels Zeitungsinseraten und Medienmitteilungen kommuniziert.

Die Tochter des Mannes, der seine Partnerin verloren hat, sagt gegenüber «Blick»: «Mein Vater leidet extrem. Er stand in Panik vor dem Spital und erhielt einfach keine Hilfe.» Der Notfallknopf des Spitals sei mit Corona-Infoblättern beklebt gewesen.

Der medizinische Direktor des HFR Freiburgs Ronald Vonlanthen gibt gegenüber den «Freiburger Nachrichten» zu, dass der Notfallknopf nicht hätte überklebt werden dürfen. Und: «Grundsätzlich empfehlen wir, in medizinischen Notfällen zunächst die Nummer 144 anzurufen.» Demnach gebe es sogenannte First Responders, die bei einem Notruf alarmiert würden und in jeder Gemeinde rasch zur Stelle seien. Laut Vonlanthen hat das Spital sein Bestes getan, um der Bevölkerung die nächtliche Schliessung des Notfalls ausreichend zu kommunizieren.

«Es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passiert»

Ein langjähriger ehemaliger Mitarbeiter äussert sich gegenüber «Blick» zum Vorfall: «Es war nur eine Frage der Zeit, dass ein solches Unglück passiert!» Er bezeichnet die Kommunikation über die Schliessung des Notfalls in der Nacht als mangelhaft. Die Kleinanzeigen mit den neuen Öffnungszeiten würde nicht jeder lesen. In ländlichen Gebieten sei es zudem üblich, dass man ins nächstmögliche Spital fahre anstatt eine Ambulanz zu rufen, so der ehemalige Angestellte. Den Begriff «Notfall» findet er nicht mehr angebracht. Auch Anästhesiefachleute seien keine mehr vor Ort – weder tagsüber noch nachts.

Es sei nicht das erste Mal, dass das Spital Negativschlagzeilen mache. Im August sagte der Spitaldirektor Vonlanthen: «Wer keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder sonst eine schwere Krankheit hat, ist auf dem Notfall in Tafers an der richtigen Adresse.»