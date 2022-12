Umstände unklar – Frau stirbt nach Sturz im Bieler Bahnhof Eine 86-Jährige ist am Dienstag Ende Nachmittag in der Unterführung vom Bahnhof Biel gestürzt und am Mittwoch ihren Verletzung im Spital erlegen.

In der Unterführung des Bieler Bahnhofs kam es zum Sturz. (Archiv) Foto: Keystone

Am Dienstag ist eine 86-jährige Frau in der Bahnhofsunterführung in Biel gestürzt. Von einem Ambulanzteam wurde sie ins Spital gebracht, wo sie am Folgetag starb, teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit.

Die Frau war am Dienstag um etwa 17.15 Uhr zu Fuss in der Unterführung unterwegs, als sie auf Höhe des Aufgangs zum Perron 4/5 stürzte. Ersthelfende betreuten sie und sie wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Dort verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand und sie starb am Mittwoch.

Die Polizei konnte die Umstände des Sturzes noch nicht klären und bittet Personen, die den Unfall gesehen haben, sich bei ihr zu melden.

sda/sih

