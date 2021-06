Auto-Unfall in Leissigen – Frau stirbt bei Frontalkollision im Tunnel Am Freitagnachmittag ist es auf der A8 im Leissigentunnel zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Fahrzeug der Armee gekommen. Eine Autolenkerin verstarb noch auf der Unfallstelle. pkb

Blick auf das Ostportal des Leissigentunnels: Im Tunnel ist es am Freitag zu einer Frontalkollision gekommen, bei welcher eine Frau gestorben ist. Foto: BOM

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr eine Autolenkerin auf der A8 von Interlaken kurz vor 14 Uhr am Freitag in Richtung Spiez, während ein Angehöriger der Armee mit einem zivilen Militärfahrzeug in entgegengesetzter Richtung fuhr, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Im Leissigentunnel kam es aus noch zu klärenden Gründen zur frontalen Kollision zwischen den beiden Autos. Die Autolenkerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimation, zunächst durch weitere Verkehrsteilnehmende und später durch die aufgebotenen Rettungskräfte, noch auf der Unfallstelle verstarb.

Zur Identität der Verstorbenen bestehen gemäss der Kapo-Mitteilung konkrete Hinweise, die formelle Identifikation stehe jedoch noch aus. Der 63-jährige Armeeangehörige wurde schwer verletzt. Er war im Fahrzeug eingeklemmt, musste aus diesem geborgen werden und wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Nebst der Kantonspolizei Bern standen die Militärpolizei, die Feuerwehr Bödeli, mehrere Ambulanzteams und die Rega im Einsatz. Der Leissigentunnel musste für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten bis in den Abend hinein gesperrt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden durch die Kantonspolizei Bern Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland aufgenommen.

