Neues Schutzkonzept – Das halten Erstklässer von der Maskenpflicht Seit Montag muss im Kanton Bern ab der ersten Klasse eine Maske getragen werden. Manche Eltern bekämpfen das. Doch was sagen die Schulkinder dazu? Sophie Reinhardt Christoph Albrecht

Als Laura Schmutz am Montagmorgen im Kreis die Gitarre anklingt, weiss sie gar nicht so genau, wer von den Kindern mitsingt. Denn Mimik der Schülerinnen und Schülern ist hinter den Hygienemasken versteckt. Schmutz ist 1.-Klass-Lehrerin an der Schule Blindenmoos in Schliern. Wie überall im Kanton Bern gilt auch hier ab dieser Woche die Maskenpflicht bereits für die jüngsten Schulkinder. «Das ist für mich schon noch gewöhnungsbedürftig», sagt Schmutz.

Am Morgen macht die Primarlehrerin die Maskenpflicht gleich zum Thema. Sie erklärt den Kindern, dass sie nicht «die Polizistin spielen», aber ihnen «ein Zeichen geben» werde, wenn sie vergessen, die Maske aufzusetzen. Doch das muss sie an diesem Vormittag nicht tun. Die Kinder tragen die Masken ohne gross zu nörgeln. Auch wenn sie es nicht sonderlich gern tun, wie sie der Reporterin vor Ort erzählen: «Ich finde es nicht so cool, aber gut, dass man es macht», sagt etwa der 7-jährige Leo. Die gleichaltrige Mara-Sophie erklärt, es sei «nicht so eine grosse Sache», dass sie nun Masken in der Schule tragen müsse: «Aber es nervt trotzdem etwas, vor allem wenn sich das Band der Maske am Ohrschmuck verheddert.»