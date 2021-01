Schwerer Unfall in Eriswil – Frau schiebt Auto an und wird darunter eingeklemmt Am Freitagmorgen wurde eine 64-Jährige unter einem Auto, das sie anzuschieben versuchte, eingeklemmt. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Die schneebedeckte Strasse wurde der Frau zum Verhängnis. Foto: Keystone

Am Freitag um 10.30 Uhr war eine Frau am Hitzenberg in Eriswil im Begriff, ein Auto auf einem steil abfallenden und schneebedeckten Zufahrtsweg anzuschieben, als dieses plötzlich rückwärts ins Rutschen geriet.

Die 64-Jährige geriet laut Angaben der Kantonspolizei Bern unter das Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Die schwer verletzte Frau musste von der Feuerwehr geborgen und in kritischem Zustand ins Spital geflogen werden.

Für die Unfall- und Bergungsarbeiten musste die betreffende Strasse gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

sda/sih