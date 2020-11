Frau Schelling, fehlt es im Sturm an Qualität?

9 Spiele, 9 Punkte – der SCB belegt derzeit Platz 8. Florence Schelling, was geht Ihnen beim Blick auf die Tabelle durch den Kopf?

Wie erklären Sie sich nach zuvor mehrheitlich soliden Auftritten den Rückschlag gegen Davos?

Er ist schwierig zu erklären. Es gibt derzeit sehr viele Faktoren, welche die Leistung beeinflussen. Einerseits fehlt durch die zahlreichen Spielabsagen generell der Rhythmus, andererseits war es der erste Match nach der Nationalmannschaftspause. Was man zudem nicht unterschätzen darf, sind die Auswirkungen der Corona-Krise. Das Thema schwirrt uns allen im Kopf herum, auch den Spielern. Und dann gibt es einfach diese Abende, an denen nichts klappen will.