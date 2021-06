Motorrad-Unfall bei Süderen – Frau nach Kollision mit Auto im Spital verstorben Am Sonntag kam es in Süderen zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Die Frau, die auf dem Motorrad mitgefahren ist, verstarb an den Folgen des Unfalls.

Die Frau war am Sonntag mit dem Helikopter ins Spital geflogen worden. Foto: PD/Rega

Am Sonntagmittag stiessen bei Süderen ein Auto und ein Motorrad zusammen. Beim Unfall wurde der Motorradlenker verletzt. Seine Mitfahrerin wurde schwer verletzt und musste von einem Helikopter ins Spital geflogen werden. Dort verstarb sie am Montag, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Bei der

Verstorbenen handelt es sich um eine 71-jährige Schweizerin aus dem Kanton Neuenburg.

Der Unfall hatte sich weiter nicht wie ursprünglich kommuniziert auf dem Gemeindegebiet von Oberlangenegg, sondern auf jenem von Wachseldorn ereignet, wie die Kapo schreibt. Das Motorrad kollidierte gemäss ersten Erkenntnissen mit einem Auto, das vom Wiesland auf die Strasse fuhr.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zur Klärung der Umstände und des Unfallhergangs aufgenommen.

pkb

