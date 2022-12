Fünf Personen im Spital – Frau nach Brand in Wasen in kritischem Zustand Ein Bauernhaus in Wasen ist am Samstagmorgen bei einem Brand zerstört worden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kurz nach 4 Uhr in der Nacht auf Samstag ist in einem Bauernhaus in Wasen ein Brand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Gebäude, das nicht mehr als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt wird, komplett in Flammen gestanden.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern und des Regierungsstatthalteramts Emmental konnten sich sechs Personen rechtzeitig ins Freie begeben. Eine Frau wurde schwer und vier weitere Personen leicht verletzt. Die Frau wurde in kritischem Zustand mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen. Die anderen vier Verletzten wurden mit Ambulanzen ebenfalls ins Spital gebracht.

Insgesamt standen 85 Angehörige der Regiofeuerwehr Sumiswald und der Feuerwehr Region Langnau im Einsatz. Obschon sie den Brand letztlich unter Kontrolle brachten, konnten sie nicht verhindern, dass das Bauernhaus komplett zerstört wurde. Es wurde eine Brandwache eingerichtet.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Brandes und die Höhe des Sachschadens zu ermitteln.

Das Bauernhaus fiel den Flammen zum Opfer. Foto: 20min/News-Scout

PD/mb

