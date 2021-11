Raub in Unterseen – Frau mit Pistole bedroht Am Montagabend ist in Unterseen eine Frau beraubt worden. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. pd/hau

In Unterseen wurde eine Frau ihrer Wertsachen beraubt. Die Kantonspolizei Bern (Symbolbild) sucht Zeugen. Foto: Marc Dahinden

In Unterseen wurde am Montag, um circa 18.40 Uhr, eine Frau von zwei Unbekannten beraubt, teilte die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Dienstagnachmittag mit. Die Frau habe sich auf der Unteren Goldey auf Höhe der Hausnummer 45a befunden, hält die Behörde weiter fest, «als zwei Unbekannte auf sie zukamen».

Einer der beiden habe die Frau mit einer Pistole bedroht, der andere forderte sie auf, ihre Wertsachen auszuhändigen. Die Täter behändigten die Wertsachen des Opfers und flüchteten in allgemeine Richtung Bödelibad. Die Frau wurde nicht verletzt.

Bomberjacken und Stoffmasken

Die beiden mutmasslichen Täter werden als circa 165 bis 170 Zentimeter grosse Jugendliche im Alter von circa 16 Jahren, von magerer Statur und mit dunklem Teint beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trugen beide schwarze Bomberjacken, dunkle Hosen, schwarze Stoffmasken sowie Turnschuhe. Einer der beiden sprach gebrochen Deutsch.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere eine Velofahrerin, welche mutmasslich kurz nach dem Raubüberfall auf der Unteren Goldey in Richtung Unterseen fuhr, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.

