Berufsberatung für über 40-Jährige – Frau Kaddani ist bereit für eine neue Karriere Die kostenlose Berufsberatung richtet sich an Personen ab 40 Jahren, die sich neu orientieren wollen. In Zukunft könnte jedoch der Wohnort darüber entscheiden, ob die Unterstützung kostet. Eveline Rutz

Matthias Amsler lotet mit einer Klientin aus, für welche Berufe sie geeignet sein könnte. Foto: Dominique Meienberg

«Ich sehe ein bisschen Licht im Tunnel», sagt Amal Kaddani. Die 42-Jährige ist motiviert, beruflich etwas Neues anzupacken. In Marokko hat sie ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Seit sie 2007 ihrem Mann in die Schweiz folgte, hat sie in einem Callcenter und später als Account-Managerin gearbeitet. Nachdem sie wegen gesundheitlicher Probleme eine Zeit lang nicht erwerbstätig gewesen ist, möchte die zweifache Mutter nun wieder ins Berufsleben einsteigen.