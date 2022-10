Bahnstrecke war gesperrt – Frau in Schafhausen im Emmental von Zug erfasst – schwer verletzt Am Freitagabend kam es im Bahnhof Schafhausen im Emmental zu einem Zusammenstoss zwischen einer Frau und einem Zug. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Am Freitagabend wurde eine Frau in Schafhausen im Emmental von einem Personenzug erfasst und schwer verletzt. Die Frau befand sich kurz vor 22 Uhr auf dem Gleis 1 des Bahnhofs, als es zum Zusammenstoss mit einem Personenzug kam, der in Richtung Konolfingen fuhr. Die schwer verletzte Frau wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Samstagvormittag mit.

Wie genau es zur Kollision kommen konnte, ist nicht klar. Die Kantonspolizei hat Untersuchungen eingeleitet. Die Bahnstrecke war nach dem Unfall während rund eineinhalb Stunden gesperrt.

pd/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.