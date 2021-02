Polizei sucht Zeugen – Frau in Biel mit Messer bedroht und ausgeraubt Am Freitagabend ist in Biel eine Fussgängerin von zwei Unbekannten überfallen worden. Verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten mit der Beute.

Letzten Freitag um ungefähr 18 Uhr wurde in Biel eine Fussgängerin überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei sie am Unteren Quai zwischen der Unterführung und der Ländtestrasse von zwei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht worden. Nachdem sie Schmuck und Bargeld behändigt hatten, flüchteten sie auf der Ländtestrasse in Richtung Nidau. Die Frau blieb unverletzt.

Die Polizei hat folgende Täterbeschreibung herausgegeben: Die Männer seien beide etwa 1.70 Meter gross, von weisser Hautfarbe und zwischen 25 bis 35 Jahre alt. Einer hatte schwarze Haare und einen etwas längeren, schwarzen Bart. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke und weisse Sportschuhe. Der andere trug eine schwarze Jacke mit einer Kapuze mit braunem Fellrand.

Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei bei deren Ermittlungen zu unterstützen, indem sie sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 032 324 85 31 melden.

mb